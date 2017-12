Voici une Rumeur autour de la Nintendo Switch :Le jeu Luigi’s Mansion 2 sur 3DS a été un gros succès commercial, en s’écoulant à plus de 5 millions d’exemplaires dans le monde. Il y a beaucoup de rumeurs sur un nouvel Nintendo Direct en janvier prochain, et il semblerait également que Next Level Games travaille sur un Opus à destination de la Nintendo Switch. Réponse peut-être le mois prochain…Source : https://www.true-gaming.net/home/356947/

posted the 12/11/2017 at 10:37 AM by link49