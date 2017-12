GRATUITEMENT

C'est par le biais d'une interview du directeur dans Famitsu que l'on apprend que Monster Hunter World aura un suivi avec des DLC qui proposeront au minimum de nouveaux monstres et cela, et ça c'est cool.Pour rappel la bêta sur PS4 est toujours en cours jusqu'à demain 18h, pour ceux qui voudraient la tester sans raquer pour le PS+ vous avez juste à vous faire un nouveau compte pour bénéficier de 14 jours gratuits.Pour ma part j'ai fait 8 heures non stop hier sans voir le temps passer, j'ai au final re-try plein de fois le Diablos jusqu'à le terrasserJe retiendrais principalement les points suivants :- Les maps labyrinthiques sont du génie niveau level design et font un bien fou à la série- La roulette rapide d'objets rend leur utilisation moins laborieuse qu'avant- La glissade dans les pentes ajoute des possibilités d'attaque & de défense intéressantes aux combats- Les guerres de territoires entre monstres peuvent retourner un combat dans le bon ou mauvais sens- Les temps de chargement inexistants lors de fast travel & morts sont très appréciablesBref, plein de petits détails font que la série est enfin moins archaïque, rien que le fait de pouvoir enfin à nouveau contrôler librement la caméra est un pur bonheur.S'il y a juste un bémol que je pourrais soulever ce serait l'aspect technique à certains moment (PS4 FAT). Autant en plein coeur de la forêt je n'ai rien à redire, autant dans la première zone un peu à découvert et les plages en bordure de map c'est pop land niveau ombres et végétation quand on commence à bouger et qu'on regarde au loin. Pareil pour certains éléments où on passe carrément à travers : les cactus par exemple.Rien de trop grâve mais cette première zone refroidi pas mal pour un premier contact sur le coup.Mais sinon pour moi c'est Day One, ne serait-ce que pour la présence du mode libre qui appel plus à l'exploration et à l'improvisation.Et vous ?Qu'en avez vous pensé ?