Un monde ouvert à explorer, le tout avec Luffy, le pied total...One Piece: World Seeker est la nouvelle production de Bandai Namco qui fait grandement saliver les fans de Eiichirô Oda. Et pour cause, les joueurs pourront se plonger dans un monde ouvert complètement fou se basant sur la série, de quoi exciter la foule, vous l'aurez compris... Récemment, nos yeux se sont posés sur un scan du Shônen Jump, donnant alors un léger premier aperçu de cette nouvelle aventure.https://www.gamergen.com/actualites/one-piece-world-seeker-les-premieres-images-sont-la-287714-1

posted the 12/11/2017 at 08:31 AM by dyspo