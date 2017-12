Voici une Information concenrnant le jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild :Les testeurs donnent leurs avis sur ce DLC sorti récemment. Voici les notes :- Destructoid : 7.5/10- Metro GameCentral : 7/10- Metro.co.uk : 7/10- Switchera : 6/10Il faudrait apparemment huit heures pour en venir à bout...Source : http://www.metacritic.com/game/switch/the-legend-of-zelda-breath-of-the-wild---the-champions-ballad/