Spielberg le roi comme d'habitude. Cela semble terrible : hommage aux cinémas, qui se mélangent de plus en plus avec les jeux vidéos, dans un monde bourré de référence et de remake. Après avoir du au début faire des films techniquement limités, puis après avoir ouvert la voie du tout est possible avec Jurassic Park, là on atteint la surcharge de FX