Divers

Bonsoir,un petit retour sur Far Cry 2 et son magnifique thème.

Je ne vais pas vraiment revenir sur son cas,le principal problème c'était les respawns incessants des camps ennemis, surtout avec tous les allers retours qu'on se tapait et aussi ses bugs.A côté de ça,on avait quand même une très bonne réalisation(Le Dunia Engine créé pour l'occasion envoyait du lourd sur console),un bon gameplay,une bonne bande son,etc..

Bref le jeu proposait quand même une bien belle virée dans la savane et il y avait vraiment de quoi s'amuser.

Far Cry 2 rules

Le main theme du jeu est composé par Marc Canham et Baaba Maal(sénégalais).

Authenticité garantie,avec un jeu de cordes,percussions et chant africain.L'intensité de la voix prend presque aux tripes,un vrai petit bijou.