Voici mon Premier Avis sur le jeu The Elder Scrolls V : Skyrim - Special Edition sur Nintendo Switch :Tout d'abord, graphiquement, le jeu est très beau. Les environnements sont détaillés et le rendu de certains éléments, comme l'eau par exemple, est magnifique. Même si on voit un peu que le jeu commence à dater, Bethesda a rendu une copie propre.Les temps de chargments sont assez rapides dans le jeu, contrairement au premier chargement, après avoir lancer le jeu, qui lui est assez long.L'atout principal de cette version est qu'il est possible d'y jouer partout, et le jeu en mode portable est aussi très réussi graphiquement.L'autre atout est la compatibilité avec les Figurines Amiibo. Ça permet ente autres de débloquer une Tenue à l'effigie du jeu The Legend of Zelda : Beath of the Wild. Pas important en soit, mais ça ajoute un petit plus.Le jeu dans son ensemble est fluide, la caméra répond bien et les déplacements du Héros sont assez souples.Après, niveau contenu, il y a largement de quoi faire. Le seul bémol reste son prix, assez élevé tout de même.Bref, Bethesda a fait un travail parfait avec ce titre. En espérant que les prochains le soient tout autant...Source : member15179.html