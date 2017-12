Voila j’ai enfin terminé Xenoblade Chronicles 2, petit avis sans spoil.- De beaux décors- Level design recherché- Une des OST de l’année- Système de combat réussi- De bonnes mises en scenes lors des cutscenes ou ya de la baston- Doublage jap (en téléchargement)- Décevant techniquement- Histoire qui ne décolle jamais vraiment- Chara design aux fraises- Les gros monstres qui nous attaquent de nulle part alors qu’on a rien demandé- Manque d’ergonomie sur certains d’aspects- Références bibliques censurés et changement d'environs 90% des noms propres en occident- Un seul slot de saveSi ya bien une chose que je retiens de ce Xenoblade 2 ce sont ses décors qui sont dans l’ensemble très recherchés artistiquement en plus de posséder un level design fouillé, le tout sublimé par une des meilleures OST de cette année. Le système de combat est quant à lui plutôt sympathique et complet, mais si tout semble remplir le cahier des charge du gros J-RPG (outre ses problemes techniques et ergonomiques qui j’espère seront patché), il lui manque quelque chose d’important pour entrer dans le rang des grands du genre : Des persos et surtout un récit intéressants.Apres un X qui avait déçu par son manque de scenario, voila que Takahashi revient avec un script bien fourni, mais peut-être pas celui qu’on aurait aimé avoir puisqu’à part 2/3 thématiques intéressantes et moments de bravoure, les différentes péripéties de nos heros sentent le déjà vue et les quelques grosses révélations sont grillables à des kilomètres. Et ce n’est pas le casting (Pyra en tete avec son design de péripatéticienne du futur) qui arrive a sauver la baraque, même si on est loin du naufrage qu’annoncent les premières heures de jeux notamment en ce qui concerne les méchants qui sont pour le coup plus intéressant que les héros.Autre point qui m’a agacé : si les ennemis de gros levels qui se baladaient parmi les petits levels avait du sens dans un open world comme XenoX, ici notamment dans les environnement plus lineaire, c’est une connerie sans nom et il arrive souvent de crever one shoté par un ennemi sorti de nul qu’on aura meme pas vu alors qu'on était tranquillou en train de tabasser du petit mob.Pour finir la version occidentale s’est vue censurée. En effet 90% des noms des lieux et de persos ont complètement été changés, mais surtout toutes les références bibliques ont été supprimés (Le Paradis devient l’Elysium, Dieu devient l’architecte ect…), ce qui a mon sens gâche certains passages, mais j'en dirais pas plus.