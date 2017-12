Voici une Information concernant la Saga Street Fighter :Capcom vient d'annoncer la sortie du jeu Street Fighter 30th Anniversary Collection.Elle contiendra les jeux illustrés ci-dessous :Enfin, elle sortira en mai 2018, sur PC, Ps4, Xbox One et Nintendo Switch...Source : https://www.resetera.com/threads/street-fighter-30th-anniversary-collection-announced-for-ps4-xbo-pc-switch.10529/page-2

posted the 12/10/2017 at 11:00 PM by link49