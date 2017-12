Multi machines

Salut à tous, est ce qu'il y a des connaisseurs en matière de Commodore ? C'est une machine sur laquelle j'ai joué chez un ami quand j'étais gamin et qui a donc un côté très nostalgique pour moi.J'ai donc récupéré un lot qui me paraissait intéressant et j'ai lâché un bon billet (plusieurs jeux neufs sous blister et état général impeccable à 3 exceptions près). Le soucis c'est que je n'ai pas encore la machine et que je ne suis pas super calé sur le trucmuche. C'est d'ailleurs bien la première fois que je fais ça, acheter sans trop savoir ce que ça vaut (coup de poker, je n'aime pas trop ça mais je ne pouvais pas faire autrement sinon ça me passait sous le nez).Du coup je ne sais pas trop comment m'y prendre car un coup les jeux sont au format cassette, un coup en sortes de disques, et parfois en cartouche. Certains sont étrangers (je ne sais pas si à l'époque les jeux étaient dispos dans toutes les langues), Le Creature comporte 4 cassettes et notices identiques, ...Est ce qu'il y aurait donc des amateurs/connaisseurs de cette machine qui pourraient me renseigner un peu sur les jeux en question, le matos nécessaire, et à quoi correspondent les jeux que j'ai eu ?Merci d'avance