Un trailer vient de tomber pour le prochain jeu de l'univers The walking dead.Jeu de survie en coop à quatre joueurs à la première personne, il arrivera fin 2018. Prenant place dans Washington D.C. ; cette vidéo nous présente Aiden, un des survivants jouables.Pas spécialement fan de cet univers, mais en tout cas, on va être servi en 2018 avec State of Decay 2, World war z, Days gone, Left 4 dead 3 dans les rêves de Shanks...