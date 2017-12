En parallèle du retour de Spider-Man dans le Marvel Cinematic Universe, il y aura aussi un film d'animation à gros budget au synopsis intéressant. Si Spider-Man a beaucoup fait parlé de lui ces derniers temps au cinéma avec son apparition dans Captain America: Civil War et surtout Spider-Man: Homecoming, une autre production bien loin du Marvel Cinematic Universe est aussi en cours. Il s'agit d'un film d'animation prévu pour l'hiver 2018, dont le titre et le premier teaser viennent d'être dévoilés.

posted the 12/10/2017 at 06:54 PM by dyspo