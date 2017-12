Voici mon Premier Avis sur le jeu Xenoblade Chronicles 2 :On va faire simple, il surpasse selon moi les jeux que j’ai adoré cette année : Fire Emblem Warriors, The Legend of Zelda : Breath of the Wild, Dragon Quest VIII, Fire Emblem Echoes, Mass Effect Andromeda et Uncharted : The Lost Legacy, entre autres.J’ai jamais accroché de suite à un jeu passionnément cette année, c’est dire.Les personnages sont attachants, les musiques sublimes, la direction artistique de toute beauté, et le système de combat est juste parfait.Le système de Blade est très bien trouvé, surtout qu’il ajoute un petit côté collection qui me plait bien. D'ailleurs, le design de certaines Blades est juste magnifique. Le jeu est aussi ponctué de passage assez drôles et d’autres assez émouvants.Il y a aussi énormément de chose à exécuter et je trouve les quêtes plus intéressantes à faire que dans Xenoblade Chronicles X. Le bestiaire est aussi très fourni, à l’image des autres Opus de la Saga. Le Scénario s’annonce également très riche.Petit bémol cependant, le jeu pique un peu parfois en mode portable, mais vu que je suis habitué à jouer à des jeux 3DS, ça ne me dérange absolument pas. Le doublage anglais n’est pas parfait, mais pas non plus horrible.Bref, Xenoblade Chronicles 2 est bien parti pour rivaliser avec ce qui est selon moi le meilleur RPG de la génération précédente, Xenoblade Chronicles sur Wii, tout simplement…Source : member15179.html