Hey tout le monde ! Je viens me renseigner auprès des joueurs ayant terminé Zelda BOTW !

J'ai lu un PAQUET d'avis et de test sur le jeux ! Et je voulais savoir auprès de vous membres Gamekyo QU'EST ce qui fait de ce Zelda l'énorme jeux que tout le monde annonce ?

J'ai lu que niveau scénario c'était proche du néant et j'avoue avoir du mal à concevoir qu'un jeu avec un scenar casi inexistant puisse avoir obtenu des critiques aussi dytirambiques ! Alors pourquoi le jeu a tant marqué ? Pourquoi tout le monde le trouve aussi exceptionnel, magique, magnifique ? C'est quoi le truc ? L'univers ? La musique ? Les possibilités ? Le gameplay ?

Pouvez vous me dire ce qui fait de ce jeu un chef d'oeuvre, un jeu hyper marquant, une grande graaaande aventure ! S'il vous plaît !