Voici une Rumeur autour du PlayStation Experience 2017 :Les précédents PSX ont été pleins de révélations majeures, mais Sony a décidé d'emprunter une autre voie cette année. Sony pourrait encore avoir un atout pour mettre fin à l'événement aujourd’hui. En effet, Sony ferait pour fêter le jour de l’évènement une sorte de "révélation" prévue pour ce dimanche. Cette rumeur est assez vague, mais ce serait un bon moyen de mettre finir en beauté cette édition 2017. Reste plus qu’à voir si cette rumeur se concrétisera dans les heures à venir…Source : https://www.geekculturepodcast.com/2017/12/09/rumor-sony-has-one-last-reveal-for-the-final-day-of-psx-2017/

posted the 12/10/2017 at 03:44 PM by link49