WipEout Omega Collection

Blood and Truth

Firewall Zero Hour

Killing Floor: Incursion

Golem

, sur toutes les pistes, dans tous les modes de jeu, en mode off ou online, avec cette mise à jour gratuite.2 vaisseaux ont également été conçus pour les pilotes du PS VR, avec une vue spéciale du cockpit pour PS VR qui inclut le suivi de la tête, pour que vous puissiez voir l'intérieur des nouveaux navires et voir les hippodromes futuristes comme jamais auparavant. Vous pouvez maintenant apprécier les effets sonore du jeu en audio 3DLa Maj sera disponible en début d'année.Preview: https://uploadvr.com/psx-2017-hands-wipeout-omega-collection-vr-blisteringly-fast/ Blood and Truth se veut être être un blockbuster VR riche en détails et de scènes d’action explosives. A l’aide des PS Move, vous pouvez crocheter des portes, vous déplacer dans les environnements grâce à des points de déplacement , et même utiliser une caméra de surveillance pour connaître discrètement les moindres faits et gestes d’un dangereux baron du crime dans un de ses casinos. Certains éléments de The London Heist ont été amélioré, par exemple il n’y avait pas d’inventaire dans The London Heist, mais désormais vous disposez d’holsters sur les hanches et dans le dos, d’une ceinture à outils et d’une ceinture à munitions. Cela permet de rendre les différents types d’armes plus intéressants.Bien sûr, Blood and Truth se déroule à Londres, mais pour donner une dimension plus ambitieuse au jeu, l’équipe a décidé de voir les choses en grand et en plus glamour. Casinos sophistiqués, musées, galeries d’art, barres d’immeubles, allées souterraines sordides, etcIl est important d’avoir la classe lorsqu’on affronte des organisations criminelles. C’est pourquoi Blood and Truth est riche en petits détails qui vous font vous sentir comme un personnage sorti tout droit d’un film de John Woo : vous pouvez tirer sur des échelles pour les faire descendre à votre portée, faire tourner votre pistolet autour de votre doigt et tirer sur des grenades en l’air ou les renvoyer. Vous pouvez aussi poser un chargeur sur la table et l’insérer dans votre arme en frappant sur la table, ou encore le lancer en l’air et le rattraper avec votre arme.Firewall Zero Hour est un FPS tactique multijoueur basé sur le travail d'équipe. Deux équipes de mercenaires sont recrutées par des gestionnaires de contrats anonymes pour protéger ou obtenir des informations très sensibles sur un ordinateur portable dans des endroits dangereux et exotiques du monde entier. Le gestionnaire de contrat anonyme de chaque équipe agit comme leur "œil dans le ciel" et guide chaque match en fournissant des objectifs et des informations critiques sur la mission tout au long du parcours.Chaque équipe atteint ces objectifs grâce à un travail d'équipe coordonné avec un arsenal d'armes modernes et des équipements offensifs/défensifs pour aider son équipe et gêner l'autre. Les joueurs sont récompensés dans le jeu avec des points de cryptocurrency et d'expérience sur l'accomplissement des contrats et peuvent utiliser ces devises pour améliorer les armes, l'équipement, les chargements et la personnalisation cosmétique.Killing Floor: Incursion comprend une campagne basée allant de 4 à 6 heures de jeu. La campagne emmène le joueur à travers divers environnements en combattant à travers un casting de créatures mutantes. Vous aurez un compagnon robot utile qui partage non seulement les transmissions du monde extérieur, mais aussi peut aller chasser les munitions, la santé et plus encore.Qui dit Killing Floor, dit également coop. la campagne et le nouveau mode de jeu Holdout peuvent être joués en solo ou en coop.Golem raconte l'histoire très personnelle d'un enfant blessé apprenant à explorer le monde grâce à ses dons magiques. Les développeurs ont mis au point une façon tout à fait unique de nous déplacer dans le monde, qu'ils appellent "Incline Control" . Ce système vous permet de bouger comme vous le feriez naturellement, en penchant légèrement votre corps comme si vous alliez faire un pas et commencer à marcher.Une fois que vous le maîtrisez, vous pouvez vous déplacer librement à travers les ruines abandonnées de la Cité sans fin, en explorant le vaste environnement ouvert plein de mystères t de golems ennemis dangereux.il sera disponible le 13 mars exclusivement sur PSVR