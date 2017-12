Bonjour a tous,Je recherche un casque PS4. J'aimerai un casque qui soit uniquement fait pour la PS4 (car je pense qu'un casque"multisupport" n'est pas forcément bien optimisé) et j'aimerai un bon rapport qualité prix. Budget max de 90€merci pour vos retours

posted the 12/10/2017 at 01:34 PM by rixlos