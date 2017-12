C'est à la Xbox d'ouvrir le bal des traditionnels bilans de fin d'année, et pour analyser l'année 2017 de la firme de Redmond je suis accompagné par Pentar0o. Spécialiste -voir fan- de la marque Xbox, l'ami Penta nous donnera son ressenti sur cette année charnière qui aura accouché de la Xbox One X, console la plus puissante ever. mais quid des jeux ? Quelles perspectives pour 2018 ? Yannick et Pentar0o vous disent tout !















