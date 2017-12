Rappelez-vous des vidéos teasers des 3 Bayonetta : Bayonetta Bayonetta 2 Bayonetta 3 - Le développement Bayonetta 3 doit être à ses débuts, il n'y a même pas de logo. - La couleur principale de Bayonetta 2 est le bleu, de plus les développeurs voulaient exploiter la thématique de l'eau. Ici le ton principal est le violet. - Comme montré avec Bayonetta 2, l'ennemi face à Bayonetta dans le 3e opus sera peut être l'antagoniste principal ici. - On peut constater que l'apparence de Bayonetta est celle du premier opus, mais vu la fin du teaser ce n'est peut être pas sa forme principale...

posted the 12/10/2017 at 10:59 AM by masharu