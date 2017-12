Voici une Information concernant la Saga Uncharted :Lors du panel spécial 10 ans de la Saga durant le PlayStation Experience 2017, Naughty Dog a annoncé que les jeux issus de la Saga Uncharted se sont écoulés à 41.7 millions d'exemplaires dans le monde.Les ventes des Bundles Ps4 et le dernier jeu, Uncharted : The Lost Legacy, ne sont surement pas étrangers à ce succès...Source : https://www.resetera.com/threads/uncharted-has-sold-41-7-million-copies.10414/

posted the 12/10/2017 at 10:55 AM by link49