Alors que j'ai reçu récemment 3 très bons jeux (Pokémon Ultra-Soleil, Star Wars Battlefront 2 et Super Mario Odyssey) je dois bien avouer que j'accroche de moins en moins aux jeux-vidéo globalement...Alors pour cette fin d'année donc:- Super Mario Odyssey:Le jeu de la franchise qui me confirme que c'est bel et bien plus pour moi, j'ai trouvé le jeu ultra facile, aucun challenge et vraiment ennuyant au final, après le "pet" d'histoire le jeu consiste a récolté des lunes, super... Comme si Zelda: BOTW ne proposait que la chasse aux Korogu... Fin bref pour le coup j'ai vite décroché.- Pokémon Ultra-Soleil: Faut dire que j'ai passé 300 heures de jeu sur Soleil donc celui-là ma également bien ennuyé, l'histoire a été une vraie plaie me concernant, j'en avais ras le cul en réalité, j'étais bien content de la finir pour pouvoir faire ce que je voulais et balancé toutes mes créatures de mes anciennes versions, j'ai encore tout les légendaire à capturer et l'épisod Rainbow Rocket mais après je pense que j'attendrais tranquillement l'épisode Nintendo Switch.- Star Wars: Battlefront 2: Alors j'ai eus beaucoup de mal a rentrer dedans, beaucoup de changement par rapport au 1er opus, honnêtement j'arrivais même pas a le toucher ce jeu, j'ai fini vite l'histoire (avec un beau bug au niveau des trophées lié a cette dernière d'ailleurs) et le multijoueur 1/2 heure(s) de jeu, mais là j'avoue qu'avec le hype de l'épisode VIII je commence a bien prendre sur le "online" pour le coup, vivement les futures MàJ donc...Voilà, pour résumé cette fin d'année, j'ai eus aucun autre jeux depuis la Nintendo Switch en mars pour dire... Ou du moins aucun que je n'ai gardé ou dévoré, donc pour moi le jeu de cette année, je viens d'y retouché d'ailleurs via le Season-Pass et bien c'est The Legend of Zelda: BOTW ! Avec 150H de jeu, un beau score, mais j'ai vraiment bien accroché au final sur ce dernier, la Nintendo Switch a eus une très bonne année pour le coup et j'y croyais pas du tout. Donc voilà pour 2017.Donc pour résumé 2017: Zelda, rien, rien, Star Wars, Pokémon.. L'année prochaine je ne prend que Ni No Kuni II et Spider-Man sur Playstation 4. Et évidemment Pokémon si il est officialisé d'ici là.