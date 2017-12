GUNNM ! Manga de science-fiction/anticipation culte de Yukito Kishiro sera enfin adapté en 2018.ça doit faire 2 décénies qu'un certain James Cameron parle de son envie de réaliser un film GUNNM (Battle Angel Alita dans la version américaine).Il n'est finalement pas le réalisateur mais producteur avec Jon Landau (très bon choix à mon goût). Non, le réalisateur du film est RobertRodriguez !Sans plus attendre le trailerJe trouve l'univers respecté et le contraste Gally (poupée innocente) et l'entourage hostile très bien retranscrite. Un bon choix dans les acteurs également. On reconnaît facilement les personnage du bouquin.Depuis hier le design de Gally fait du bruit ! Et je ne comprends pas vraiment pourquoi connaissant le manga...