Bonjour a tous, tout est dans le titre.

J'ai envie de me prendre un jeu de guitar, j'avais adorer guitar hero sur 360 et la j'ai envie de me faire un petit kiff mais je trouve aucune reponse a mes questions.



1. Guitar hero live ou Rock band 4?



2. Les guitares de Guitar heri compatible Rock band et vise versa?



3. Les guitares One sont compatible Ps4? Et vise versa?



4. Des musiques en DLC gratuite?



J'aimerais me le prendre sur Ps4 mais j'ai une offres a 35€ la avec le jeu et 2 guitares sur One..