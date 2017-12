Le directeur du jeu Neil Druckmann, le co-scénariste Halley Gross, et les voix d'Ellie et Joel Ashley Johnson et Troy Baker étaient sur scène depuis le début du panel; Druckmann a lancé la discussion en mentionnant que «personne n'est en sécurité» dans The Last of Us Part II, et cela inclut Ellie et Joel eux-mêmesGross qui a écrit principalement pour la télévision avant de commencer le jeu, a mentionné qu'écrire pour The Last of Us Part II est «décourageant» en tant que fan de la série. Intéressant, Druckmann laissa échapper un indice énigmatique, disant qu'après le premier jour de travail, Gross rentra chez elle et dit à son mari "Je pense avoir trouvé quelqu'un enceinte." Je n'ai aucune idée de ce que cela signifie, mais vous pouvez essayer de l'interpréter . Je sais que tu le feras.A propos de la bande - annonce de la Paris Games Week (qui a suscité l'indignation de certains experts en raison de sa violence parfaitement adaptée), nous avons vu l'introduction de nouveaux membres du casting qui jouent les nouveaux personnages qui y sont apparus. Ian Alexander joue Lev, Victoria Grace joue Yara, et Laura Bailey joue le personnage anonyme qui allait être pendu.Pour Alexander et Grace, c'est la première fois que l'on fait de la capture de performance et des cascades pour un jeu vidéo. Lev et Yara sont frères et soeurs, et les modèles en jeu des personnages sont un mélange des caractéristiques des deux acteurs pour transmettre cette idée. Yara a seize ans et Lev a treize ans.Bailey a également effectué toutes les cascades pour son personnage dans la bande-annonce pendant le tournage de capture de performance.Niel Druckmann a mentionné qu'il y a des moments légers dans le jeu, mais l'histoire parle du «sens de la poursuite de la justice» et de la «zone grise et désordonnée» entre le noir et le blanc.La situation décrite par la bande-annonce se produit après que Yara et Lev aient quitté un culte religieux, et en raison des circonstances de la scène, ils finissent par s'aligner avec quelqu'un qu'ils détesteraient normalement et qu'ils considéreraient comme étant moins qu'humain. Dans The Last of Us, personne ne sait vraiment quel groupe est mauvais ou quel côté est bon: selon Druckmann, c'est ce que l'équipe essaie de faire avec The Last of Us Part II . Il a également confirmé qu'une grande partie du jeu prend part à Seattle.Druckmann a mentionné que l'équipe fait quelque chose de «novateur» dans la façon dont elle raconte l'histoire dont elle ne pourra pas parler avant sa libération. Il a fait valoir qu'il y aura des fans du premier jeu qui n'aimeront pas le second, et il doit être d'accord avec ça. Tout ce que les développeurs peuvent faire, c'est être fidèle à eux-mêmes et continuer à faire ce en quoi ils croient. Cela étant dit, Naughty Dog "continuera pour toujours à faire des jeux solo, linéaires, narratifs."Selon Gross, la raison pour laquelle le premier jeu a eu tant de succès était que ses personnages n'étaient pas des tropes, mais des gens authentiques et complexes qui ont fait de bonnes et de mauvaises choses, négociant un monde difficile et une relation compliquée. Alors que l'équipe veut rendre les gens heureux, la priorité est de «bien faire par Joel et Ellie et tous les personnages de l'histoire, et leur donner un arc authentique et des conflits difficiles à engager, et voir comment ils grandissent et changent» . Nous entendons aussi de Grace que la trame de fond de Yara est "très complexe".Curieusement, l'animateur n'a réussi à pousser personne sur le panneau pour confirmer ou infirmer si Joel est vivant ou mort.Druckmann a mentionné qu'un "tas de niveaux" est terminé, et que le jeu est à peu près "de 50 à 60%" en développement, mais il a ajouté qu'il ne le sait pas vraiment. Actuellement, il y a beaucoup de travaux de tous ceux qui travaillent chez Naughty Dog et tous les membres de la distribution font le jeu qui leur est propre. C'est en fait l'une des étapes les plus difficiles du développement car toutes ces pièces doivent se rejoindre et se fondre dans une expérience que Druckmann espère être incroyable. Cela étant dit, il a mentionné que le jeu est "grand".L'animatrice a conclu en mentionnant qu'on lui avait montré «une partie du jeu» et qu'elle a «soufflé son esprit» en dépassant ses attentes et en en établissant de nouvelles. Quand elle a demandé à Druckmann quand le public sera en mesure de le voir, il a confirmé qu'il sera montré à E3 2018.