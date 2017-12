Voici des Informations concernant le jeu The Last of US : Part II :Lors du panel consacré au jeu durant le PlayStation Experience 2017, on a appris quelques informations. Tout d'abord, Niel Druckmann a mentionné qu'il y aura des moments légers dans le jeu, et que l'équipe a fait quelque chose de novateur dans la façon de raconter l'histoire.De plus, le jeu sera dévoilé un peu plus durant l'E3 2018. Enfin, Naughty Dog précise qu'environ 50-60% du jeu est terminé, même s'il reste encore beaucoup de travail à faire. De très bonnes nouvelles donc...Source : https://www.resetera.com/threads/the-last-of-us-pt-ii-confirmed-to-appear-at-e3-2018-development-roughly-50-60-complete.10430/