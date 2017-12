Yo,On est tous d'accord pour dire que la manette élite est un investissement ! Et bien sachez que vous pouvez vous procurer une copie de cette manette chez Razer :A sa sortie fin 2015/début 2016 elle était vendue à 150€, donc inutile, maiset là, c'est clairement intéressant !Bon elle a quand même quelques défauts, comme le fait qu'elle soit filaire, mais elle a recu une très bonne note de la part du site Les Numériques à l'époque où elle était au prix fort. Alors à moitié prix elle mériterait la note maximale non ?Voici le test : https://www.lesnumeriques.com/joypad/razer-wildcat-p28145/test.html Bref, dépêchez-vous de la commander car il ne reste que 68 exemplaires à l'heure où je vous parle.

posted the 12/10/2017 at 12:37 AM by linkgar0u