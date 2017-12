Voici une Information autour du jeu Days Gone :Shuhei Yoshida a déclaré que les deux studios de développement, Bend Studio et Naughty Dog, s'entretiennent pour s'assurer que les deux jeux soient uniques. Ils s'assurent donc que les deux jeux seront assez différents. Shuhei Yoshida précise également que le jeu Days Gone met l'accent sur l'action, mais aussi beaucoup sur la narration. Il ajoute que le jeu complet est jouable en interne, et que l'équipe se concentre actuellement sur les réglages et le polissage. En ce qui concerne le jeu The Last of Us Part II, Shuhei Yoshida a déclaré que Naughty Dog restait complètement silencieux concernant les détails sur la date de sortie du titre...Source : http://twinfinite.net/2017/12/days-gone-the-last-of-us-2/