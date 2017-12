Salut, les gars/filles,



j'ai un gros problème informatique que je n'arrive pas à résoudre...



J'ai formaté une carte SD avec des fichiers vidéo en 4k par inadvertance, j'ai passé toute l'aprèm à chercher une solution pour les récupérer, et j'ai réussi avec le logiciel Ease US data recovery wizard.



Le problème, c'est que maintenant mes fichiers vidéos (ils pèsent entre 1 et 4 go) sont en format .swf, et impossible de les ouvrir avec un lecteur flash, je n'ai pas non plus trouvé un convertisseur qui prend des fichiers aussi lourds...



Si vous avez des solutions, vous aurez droits à ma gratitude éternelle !



Désolé par avance si ce genre d'article n'est pas admis.



Bonne soirée à vous.