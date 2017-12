En attendant peut-être une édition collector, Sony vient d'annoncer une Special Edition pour Shadow of the Colossus.À l'intérieur de cette édition, nous retrouverons:-Une map-Le jeu-Un steelbook-Un artwork-Un thème pour PS449.99$Pour le moment, pas d'info pour la France, mais si il n'y a pas de collector, cette version sera mienne

posted the 12/09/2017 at 03:15 PM by leblogdeshacka