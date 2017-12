Le jeu, jeu qui était développé durant le temps libre d'un seul développeur coréen Yang Bing, puis qui a été recruté par sony, se présente en video durant le PSX :y a pas à dire, c'est beau, c'est nerveux, que demander de plus? Pour rappel, voici le premier trailer que le monsieur avait réalisé seul, avant d'être recruté, après 2 ans de dev :

Who likes this ?

posted the 12/09/2017 at 12:27 PM by megaman