Je viens de mater l'émissionderevenant sur toute l'actualité liée aux, mais aussi un retour deau sujet detrès intéressant et positif à son sujet.J'étais dubitatif lors de son reveal puis peu à peu emballé encore plus lors du dernier trailer, notamment de par la continuité de se dernier deen bien plus poussé à tout les niveaux, ce jeu est vraiment l'outil parfait pour les créateurs/artistes permettant de créer tout un tas de "jeux" pour la communauté, allant du plateforme, fps, course et bien d'autres genres comme vous avez pu le remarquer dans le trailer...Bref je vous laisse avec la vidéo afin de faire votre propre avis, lime hype bien celui-là !http://www.dailymotion.com/video/x6bc1tb