Il est pas trop tôt ! cela faisait des années que la communautéle réclamait, c'est enfin entendu par la firme nippone, en effet le changement d'sera effectif au cours de l'année prochaine des dires du, ne déclarant néanmoins pas de date précise mais une petite phrase qui a son sens jetée comme ça à son interlocuteur lors de la seconde partie duque je cite "Bref, ce n'est plus qu'une question de temps, n'ayez plus honte de votre pseudo, vous pourrez très bientôt le mettre à jour !

posted the 12/09/2017 at 10:20 AM by misterpixel