Voila, on à tous une liste de jeux qu'on a eut (on a) honte d'aimer, je commence avec ma liste.



Premier titreHeavenly sword sur ps3





Transfomers devastation sur ps3





Ranma 1/2 Byakuranaika - Mega CD





Macross Do You Remember Love? sur sega saturn





Virtua Cop tjrs sur sega saturn





Shinobi x tjrs sur sega saturn





Clockwork Knight Sega Saturn (j'ai hésité a le mettre celui ci) ce jeux est une bombe !







Voila il y aurait d'autre titre à ajouter mais ca serait long.



Et vous, avez vous une liste aussi ?