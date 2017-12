Que c'est putain de trop bon.

On va faire bref. Y a deux ans j'ai fais cet article . Maintenant fermes la, ce moment est miens.Remake ou pas je m'en bas les couilles, il est putain de retour et jamais je ne croyais pouvoir faire un jour cet article. Le charisme a vaincu et l'espoir a porté ses fruits, il était dit que ce jour arriverait et que mon érection serait saluée de part le monde.Rangez vos daubes, le roi Fortesque arrive. Il attend encore Raziel et Kain mais on verra après pour ça. Longue vie a Sony qui me récompense enfin, et longue vie également a la PS4 (non je déconne, viens pas me gâcher mon instant putain de fanboy). Monde, je vous aime.En cette soirée je suis le plus heureux des gamers.[UP]Musique de circonstance. Ne cessez jamais d'y croire, Medievil revient, DMCV arrive comme si le reboot n'avait jamais existé et un jour Gaben apprendra a compter jusqu'a 3.