Voici une Information autour de la Ps4 :On commence avec le Playstation VR, et le jeu Firewall.The Last Guardian VR a été dévoilé.En 2018, Wipeout Omega Colelction sera compatible Playstation VR.Il faudra entre 25 et 35 heures pour finir le jeu God of War sur Ps4. Toujours aucune date de sortie annoncée.Comme promis au Game Awards 2017, Dreams a de nouveau été mis en avant.On passe ensuite à Detroit Become Human, avec le début du titre.Donut Country s’est montré.Jupiter and Mars est prévu sur Playstation VRBlazblue Cross Tag Battle était présent.Soulcalibur VI a de nouveau été montré.Megaman rejoindra le jeu Monster Hunter World.Une nouvelle dose pour Death Stranding, la même que durant les Game Awards 2017.Un Remastered du jeu Medievil sortira sur Ps4. Voilà ce qui conclût l’événement…Source : https://www.resetera.com/threads/playstation-experience-2017-presentation-ot-under-sell-over-deliver.10286/