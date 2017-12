Aurait-il eu été le GOTY 2017 ?J'ai l'impression que toute la hype accumulé ces derniers mois a joué en faveur de Zelda et que si leurs rôles aurait été inversé, Mario aurait eu beaucoup plus de chance d'être élu GOTY.

Who likes this ?

posted the 12/09/2017 at 05:03 AM by saitama93