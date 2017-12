Voici une Information autour du jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild :Hier, le jeu a été élu le meuilleur jeu de l'année lors de la cérémonie des Game Awards 2017. Shuhei Yoshida en a profité sur Twitter pour féliciter Nintendo America pour la récompense obtenue par le titre...Source : https://www.gonintendo.com/stories/297410-sony-s-shuhei-yoshida-congratulates-nintendo-on-winning-game-of-t