Mais quel gifle pouaaaa, Merci MonolithSoft je vous aimes XD, non sérieusement c'était une putain d'aventure, les gens qui kiff ce genre de scénario vont vraiment adorer la fin du jeu encore mieux, j'ai hâte de voir le dlc du scénario l'année prochaine, car ils peuvent faire un truc de dingue derrière- L'univers- Le scénario- La DA somptueuse- Les personnages ont si attache vraiment, même si Rex au premier abord est pas terrible- l'ost de dingue- Système de combat génial et ultra riche- Certains boss- La mise en scène de folie (fin chapitre 7- C'est très beau et très bien animé (nuage, l'eau, végétation etc...)- Le système de blade et les quêtes de blade plus ou moins intéressante.- Environ une centaines d'heure pour finir le jeu en profitant des quêtes annexes et des environs, et plus de 130h facile pour tout complété, donc une bonne durée de vie et on en redemande.- Techniquement un peu faiblard en portable (mais ça passe)- Manque un encyclopédie pour les ennemies, leur position, les objets qui drop etc...- Pas de vrai map pour regarder les endroits, obliger de regarder via le déplacement rapide.- Trop d'information, tue l'information, pire!! pas de menu pour consulter les explications donné...- Le loot de blade rare qui n'a pas de sens (même avec des cristaux rare ou legendaire on tombe sur des communs dans tout les sens, bref un système un peu frustrant...J'ai p'tet oublier certains point, mais quel jeu de dingue, je me suis pris une gifle dans la tronche, pour les gens qui aime ce genre d'histoire et de gameplay vont vraiment adorer le jeu, et les autres qui ne jure que par la technique... tant pis pour vous j'ai envie de dire XD.En tout cas j'ai vraiment hâte de voir ce qui vont faire pour le scénario du dlc.