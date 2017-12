Voici une Information autour du jeu Monster Hunter World :Sur Ps4 Pro, il sera possible de modifier les options graphiques. Les joueurs pourront choisir si ils veulent que le jeu donne la priorité à la résolution, au framerate ou aux graphismes. Il sera intéressant de voir si ces paramètres sont disponibles sur la PS4 Pro dans la version bêta du jeu qui débute ce week-end :A partir de 18 heures demain, les joueurs Ps4 pourront partir à la chasse de ces trois wyvernes...Source : https://gamingbolt.com/monster-hunter-world-will-have-different-graphics-settings-options-on-ps4-pro

posted the 12/08/2017 at 07:30 PM by link49