On l'aura attendu longtemps et finalement après avoir fait l'acquisition des droits depuis des lustres, et poussé au cul par l'adaptation de Ghost in the Shell, Monsieur Cameron avec Rodriguez a la réal, nous sortent enfin un petit teaser d'Alita aka Gally aka Gunm.





Et je profite pour donner ma première impression du dlc Zelda : grosse deception pour le moment (2heure)