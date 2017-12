Après avoir vu la version PS4 Pro (version sur laquelle je joue au jeu), la version One, la version PS4 et la version PC (le top), voici que DF teste la version One X.







Très grand travail de Bungie, le jeu tourne nativement en 4K, donc sans réso dynamique, sans checkboarding et est comparable visuellement à la version PC en high. Notez également l'ajout du HDR.



Le must restant évidemment la version PC en Ultra et SURTOUT en 60fps, si vous avez la machine.



J'ai réinstallé la version One, je vais un peu checker cela.