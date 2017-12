Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Lorsque les jeux Fire Emblem, Kirby : Star Allies et Yoshi ont été annoncé, Nintendo avait précisé une sortie pour 2018. Pour Pokemon, il avait précisé 2018 ou plus tard. Pour Bayonetta 3, ils ont juste précisé en développement. Il est possible que le jeu ne sorte du coup qu’en 2019. Pour rappel, le jeu Bayonetta 3 sortira exclusivement sur Nintendo Switch…Source : https://www.resetera.com/threads/between-metroid-prime-4-bayonetta-3-should-we-take-in-development-as-coming-in-2019-or-later.10176/