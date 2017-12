Et oui c'est déjà dans pratiquement 2 semaines !Alors même si beaucoup d'entre nous peuvent s'offrir ce qu'on veut a l'avance, avoir des cadeaux des autres ou par soit même au pied du sapin est toujours quelque chose de spécial...Pour ma part ça seraJe trouve que les Mario 3D vont bien avec la période des fêtes, il y'a 10 ans j'avais eu Galaxy 1 et il y'a 15 ans Sunshine... j'ai hâte de toucher a celui la.Le reste ça sera surement 2-3 comics, la BO et l'artbook de Star Wars 8 .