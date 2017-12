Tout est dans le titre.



On a probablement affaire à une suite de Kuon (PS2) ou une suite spirituelle.



Je sais que je casse les rêves de certains pour Tenchu (moi le premier...) mais c’est probablement ce à quoi il faut s’ attendre.



Tout est dans le teaser, [g]l'instrument de torture, le bruitage lorsque cet instrument se resserre, la quote "Shadow Die Twice" qui fait référence à la première campagne de Kuon "Chapter of Shadow"[g].



Petit trailer :







À 3:19 du trailer de Kuon , on entend le fameux bruitage du teaser que je remet ci-dessous :