(Par contre cette version n'aura pas droit au futur mode multijoueur)La traduction Française arrive aussi en 2018Il y aura aussi l'Italien, le Turc et le Coréen mais c'est secondaire a nos yeux ^^Le mode multijoueur avance sans trop de soucispar contre la Bêta PC prévu en fin d'année est repoussée à début 2018 (bon vue la date ça ne surprendra personne). A noter aussi que du contenue solo non précisé sera ajouté en même temps que cette mise à jour prévue à une date encore inconnue.

Who likes this ?

posted the 12/08/2017 at 05:21 PM by birmou