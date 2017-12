Fortunés du monde entier, unissez-vous, entraînez-vous grâce au service militaire super-héroïque, et venez rejoindre vos idoles (Batman, Iron Man …etc) dans le combat pour la justice grâce au flouse !(ft. le Batman de la série animée aka Richard Darbois)Et le format pour teaser l'épisode qui se déroule à la sortie de l’hémicycle:N'hésitez pas à me faire vos retours, je suis preneur.Prochain épisode consacré à STAR WARS !Le facebook https://www.facebook.com/lesplaidoiriesdelabsurde/

posted the 12/08/2017 at 04:57 PM by wen180sec