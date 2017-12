Alors que le tout nouveau trailer dédié àfait sensation et est sujet à beaucoup de spéculations, je reviens dessus et me suis rendu compte d'un détail en le regardant pour la seconde fois, il y a un sujet plus bas mais j'ai vérifié, et pas de mention à ce propos...Bon voilà, comme vous l'avez remarqué l'un des protagonistes porte une sorte dequi semble scanner la zone environnante, ressentir la présence de quelque chose et s'emballe selon la proximité de ce dernier...Mais en fait, et si ce dernier était contrôlé directement pas le, c'est en tout cas ce qui semble être le cas, avez-vous remarqué à lade la vidéo que le personnage portant lese sentant en dangerà l'arrière de son dos, comme vous pouvez le constater ici...Alors que nous pensions qu'il était seul à porter cet outil, étrangement lorsque sam se baisse pour récupérer le foetus nous apercevons que lui aussi en disposait d'un et à, il parait évident que tout deux sont liés comme vous pouvez le voir ici :Bref c'est un détail, je ne saurais dire vraiment à quoi sert vraiment cet outil mais il me semblait intéressant de vous en parler, qu'en pensez-vous ?