Le trailer commence par une voix off de Normand Reedus (Sam serait le nom du personnage d’après la suite du trailer) :« Once there was an explosion a bang which gave birth to time and space , Once there was an explosion a bang which set planets spinning in that space Once there was an explosion a bang which gave rise to life as we know it and then came the next explosion”La camera comme dans les trois trailers du jeu commence à ras du sol et remonte tout doucement jusqu’à trouver Sam étendu dans quasiment la même positon que le premier trailer, mais avec une vision opposée .Sam regarde autour de lui, montrant un véhicule accidenter, en plus d’un personnage au loin avec une lumière.Sam se relève et s’approche d’un sac « mortuaire » , on peut voir que le personnage porte une combinaison, avec marquer « Porter » en français dans le texte, ce qui donnerait un rôle au personnage différent des deux autres qui ont seulement l’insigne bridges et il ne faut pas oublier ce que Kojima à dit sur les liens, la corde. C’est plutôt intéressant de contaster que le héros aura peut être un rôle de porteur, de soutien, et donc de lien.Par la suite, la caméra se déplace sur les deux autres personnages, un coincé sous le véhicule l’autre, en train d’essayer de le retirer, à ce moment la, les capteurs s’affolent, et Sam demande aux deux autres de ne plus respirer. Nous pouvons remarquer aussi que le personnage sous le véhicule se met à vieillir de façon rapide.Une fois la chose disparut, et qu’ils pensaient le danger passé, le sac est alors pris de vibration, une flaque du fameux liquide noire, se forme sous le sac mortuaire avec des cordons qui l’aspire dans le liquide, à ce moment une ombre apparaît dans les airs, et de nouveau des traces de mains sur le sol se forme.Sam évite de respirer, mais la douleur du personnage coincé sur le véhicule est trop forte et il laisse échapper un hurlement, ce qui a pour effet d’attirer immédiatement les choses, qui décide d’en l’emmener, afin d’éviter plus de souffrance, son collègue décide qu’une balle dans la tête serait une meilleure solution .Alors que tout semblait se calmer encore une fois, un msyétieux personnages apparaît et se pose sur la voiture, faisant exactement les mêmes gestes que Mads Mikkelsen dans le trailer des VGA 2016, à ce moment le bébé fait son apparition, sent il la mort arriver ?En tout cas les ombres font de nouveaux leur apparitions ainsi que le liquide qui commence a tout recouvrir, le personnage donne à Sam le bébé, et au moment de se tirer une balle dans la tête, la gravité commence à s’inverser, et plutôt que de se faire capturer, le personnage décide de se planter différents coup de couteau dans le corps.Petit détails intéressant, le bracelet change de couleur pour montrer la perte de santé du personnage, et ca me fait drôlement penser aux couleurs des lumières de manette de la ps4.Il y aura-t-il une obligation de connecter sa manette afin de reprendre de la vie ? Le joueur tenant la vie de l’avatar dans ses mains devra se brancher à a la console via le "câble" pour pouvoir jouer et vivre l’aventure, ce n’est pas une idée impossible.Par la suite Sam, récupère le bébé, et un géant apparaît, aspirant le personnage pris dans une sorte de rayon tracteur. Le géant explose, et le personnage de reedus se retrouve nu dans l’eau.Ne serait-il par mort à ce moment la, passant dans une autre dimension grâce au bébé, en tout cas, il se retrouve nu et les trains mains apparaissent sur son torse comme dans la première vidéo, c’est plutôt intriguant.D’ailleurs le plan d’après on vois de nouveau Sam habillé mais relié à un cordon, entre le monde sous marin (monde des morts) et le monde du dehors, comme pour crée un lien entre les deux mondes, une porte dimensionnelle, un point de spawn crée par le bébé, qui préviens juste après la caméra et le joueur que tout est bon, il peut revenir à la vie.Sam se réveille de nouveau, le bébé a la main, recrachant, un liquide noir avec des bestioles qui elles aussi défis les lois de la gravité.Sam se redresse et regarde alors impuissant, le désastre laissé par l’explosion, un cratère géant s'est formé, et il y a toujours ses 5 personnages flottant, regardant notre héros, mais qui est cette fois-ci habillé et en possession du bébé à la différence du premier trailer ou tout était inversé.TitreEt Reedus fini :"There was a bang that made life as we knew it, and there was a final bang that would be the last we know"