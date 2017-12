Voici des Informations concernant le jeu Soul Calibur VI :Selon Bandai Namco, le jeu SoulCalibur VI aura un mode histoire «épique», un mécanisme de jeu remanié et des «combats dynamiques améliorés par un combat de style cinématographique». L'un des principaux changements de gameplay est l'introduction du "Reversal Edge", qui permet aux joueurs de "se défendre contre l'attaque de l'adversaire et de contrer directement avec une frappe puissante mise en relief par une caméra dynamique". Le jeu Soul Calibur VI est en cours de développement avec l’Unreal Engine, tout comme le jeu Tekken 7 auparavant.De plus, l’histoire du jeu Soul Calibur 6 aurait lieu au XVIe siècle et revisitera les événements du premier Soul Calibur original. En plus des Combattants Mitsurugi & Sophitia dévoilés hier, d’autres nouveaux et anciens personnages seront présents dans le jeu.Pour rappel, le jeu sortira l’année prochaine sur Ps4, PC et Xbox One…Source : https://www.gamespot.com/articles/soulcalibur-6-announced-first-gameplay-details-rev/1100-6455475/