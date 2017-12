Voici une analyse assez intéressante du teaser des VGA d'un mec de 4Chan :- "Shadows Die Twice" pourrait être une référence direct au personnage de Rikimaru qui parle souvent de lui-même comme d'une ombre/shadow :- Tenchu a toujours eu des éléments de Dark Fantasy et des trucs chelou. Il y a une sorte de forme de Kunai sur la machine qu'on peut voir dans le trailer à l'univers typé asiatique :- La chose montrée dans le trailer semble être une espèce de mécanisme ou de prothèse étrange, quelque chose qui a déjà été fait par Tenchu avant comme le niveau du château mécanique Omegai de Tenchu 3 :(vers 6:22)- Il s'agirait donc peut-être d'un Tenchu ré-imaginé à la sauce Soulborne ou du moins une suite spirituelle directement inspiré par la licence dans un japon féodal encore plus sombre qu'avant avec une mécanique de gameplay typé infiltration remise au goût du jour.Voilà voilà, ce n'est sans doute pas ça, mais l'idée n'est pas conne et en tant que fan de Tenchu,ce serait la grosse hype d'avoir un mixe des deux licencesEn espérant en voir plus au PSX dans quelques heures !